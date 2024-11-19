Сеул визначиться з підтримкою України після консультацій з українським посланцем – Yonhap

Поки що жодних рішень щодо підтримки України не було ухвалено, заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА/Renato Pajuelo)

США "попередньо повідомили" Південній Кореї про своє рішення дати Україні дозвіл на удари по РФ далекобійними ракетами ATACMS, остаточну позицію стосовно підтримки України Сеулом буде визначено після консультацій з українським посланцем. Про це пише інформаційне агентство Yonhap.

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Високопосадовець, який супроводжував президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на саміті G20, підтвердив, що Сеулу було повідомлено про рішення Вашингтона, але зазначив, що питання передання зброї Україні між США та Південною Кореєю поки що не обговорювалося.

"Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак я хотів би уточнити, що жодних рішень не було ухвалено, і детальні обговорення не розпочалися, зокрема, щодо України", – сказав він.

Юн заявив, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

В офісі президента повідомили, що остаточну позицію стосовно підтримки України буде визначено після консультацій з українським посланцем.