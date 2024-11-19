Сеул определится с поддержкой Украины после консультаций с украинским посланником – Yonhap
США "предварительно сообщили" Южной Корее о своем решении дать Украине разрешение на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS, окончательная позиция по поддержке Украины Сеулом будет определена после консультаций с украинским посланником. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.
Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на саммите G20, подтвердил, что Сеулу было сообщено о решении Вашингтона, но отметил, что вопрос передачи оружия Украине между США и Южной Кореей пока не обсуждался.
"Как союзники, Южная Корея и США могут обменяться необходимым вооружением, если это потребуется. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и детальные обсуждения не начались, в частности, по Украине", – сказал он.
Юн заявил, что Южная Корея может пересмотреть свою политику по поставкам летального оружия Украине, но это будет зависеть от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.
В офисе президента сообщили, что окончательная позиция по поддержке Украины будет определена после консультаций с украинским посланником.
- 10 ноября 2024 года газета NYT сообщала, что 50 000 солдат России и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области.
- В Белом доме считают, что Россия еще не определилась, что даст Северной Корее в обмен на солдат. Вероятно, Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное".
- 17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Президент Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".