Сеул определится с поддержкой Украины после консультаций с украинским посланником – Yonhap

Пока никаких решений о поддержке Украины не было принято, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА/Renato Pajuelo)

США "предварительно сообщили" Южной Корее о своем решении дать Украине разрешение на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS, окончательная позиция по поддержке Украины Сеулом будет определена после консультаций с украинским посланником. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

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Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на саммите G20, подтвердил, что Сеулу было сообщено о решении Вашингтона, но отметил, что вопрос передачи оружия Украине между США и Южной Кореей пока не обсуждался.

"Как союзники, Южная Корея и США могут обменяться необходимым вооружением, если это потребуется. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и детальные обсуждения не начались, в частности, по Украине", – сказал он.

Юн заявил, что Южная Корея может пересмотреть свою политику по поставкам летального оружия Украине, но это будет зависеть от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

В офисе президента сообщили, что окончательная позиция по поддержке Украины будет определена после консультаций с украинским посланником.