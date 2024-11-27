Південнокорейський президент зустрінеться з Умєровим: говоритимуть про військову підтримку – Yonhap

Очікується, що Україна поділиться розвідданими про війська КНДР у Росії, а також спробує заручитися південнокорейською підтримкою

Рустем Умєров (Фото: Facebook посадовця)

Очікується, що вже 27 листопада президент Південної Кореї Юн Сок Йоль проведе зустріч з українською делегацією на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, стверджує сеульська агенція Yonhap з посиланням на джерела, близькі до цього питання.

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Співрозмовники заявили, що українська делегація вже прибула до Республіки та зустрінеться з міністром оборони країни Кім Йон Хюном пізніше у середу.

За даними медіа, очікується, що під час зустрічей Умєров поділиться розвідувальними даними про розміщення військ КНДР у Росії та спробує заручитися південнокорейською підтримкою для військових зусиль України.

Напередодні South China Morning Post із посиланням на анонімного співрозмовника заявило, що Умєров під час візиту проситиме Південну Корею передати Україні зброю.

19 листопада президент Йоль заявив, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

4 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.