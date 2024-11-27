Южнокорейский президент встретится с Умеровым: будут говорить о военной поддержке – Yonhap

Ожидается, что Украина поделится разведданными о войсках КНДР в России, а также попытается заручиться южнокорейской поддержкой

Рустем Умеров (Фото: Facebook чиновника)

Ожидается, что уже 27 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль проведет встречу с украинской делегацией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, утверждает сеульское агентство Yonhap со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Собеседники заявили, что украинская делегация уже прибыла в Республику и встретится с министром обороны Ким Йон Хюном позже в среду.

По данным СМИ, ожидается, что во время встреч Умеров поделится разведывательными данными о размещении войск КНДР в России и попытается заручиться южнокорейской поддержкой для военных усилий Украины.

Накануне South China Morning Post со ссылкой на анонимного собеседника заявило, что Умеров во время визита будет просить Южную Корею передать Украине оружие.

19 ноября президент Йоль заявил, что Южная Корея может пересмотреть свою политику по поставкам летального оружия Украине, но это будет зависеть от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

4 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.