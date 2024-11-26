Умеров планирует визит в Южную Корею для переговоров об оружии – SCMP
Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров планирует визит в Южную Корею 27 ноября. Там он будет просить передать Украине оружие, сообщает South China Morning Post со ссылкой на анонимного собеседника, знакомого с этим вопросом.

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Умеров представит "список желаний", в который входят ракеты для противовоздушной обороны и артиллерийские установки.

В министерствах обороны Южной Кореи и Украины не комментировали этот визит.

В то же время аналитики считают, что Сеул займет осторожную позицию из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и предостережений Москвы по поставкам оружия Украине.

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