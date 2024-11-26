Умеров планирует визит в Южную Корею для переговоров об оружии – SCMP

Южная Корея может передать Украине ракеты и артиллерию

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров планирует визит в Южную Корею 27 ноября. Там он будет просить передать Украине оружие, сообщает South China Morning Post со ссылкой на анонимного собеседника, знакомого с этим вопросом.

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Умеров представит "список желаний", в который входят ракеты для противовоздушной обороны и артиллерийские установки.

В министерствах обороны Южной Кореи и Украины не комментировали этот визит.

В то же время аналитики считают, что Сеул займет осторожную позицию из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и предостережений Москвы по поставкам оружия Украине.

Bloomberg сообщал, что победа Трампа заставила Южную Корею пересматривать свои планы по военной поддержке Украины.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может пересмотреть свою политику по поставкам летального оружия Украине, но это будет зависеть от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.