Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів про зброю – SCMP
Міністр оборони Рустем Умєров планує візит до Південної Кореї 27 листопада. Там він проситиме передати Україні зброю, повідомляє South China Morning Post із посиланням на анонімного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.
Видання зазначає, що Умєров представить "список бажань", до якого входять ракети для протиповітряної оборони та артилерійські установки.
У міністерствах оборони Південної Кореї та України не коментували цей візит.
Водночас аналітики вважають, що Сеул дотримуватиметься обережної позиції через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та застереження Москви щодо постачання зброї Україні.
- Bloomberg повідомляв, що перемога Трампа змусила Південну Корею переглядати свої плани щодо військової підтримки України.
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.