Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів про зброю – SCMP

Південна Корея може передати Україні ракети та артилерію

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров планує візит до Південної Кореї 27 листопада. Там він проситиме передати Україні зброю, повідомляє South China Morning Post із посиланням на анонімного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Видання зазначає, що Умєров представить "список бажань", до якого входять ракети для протиповітряної оборони та артилерійські установки.

У міністерствах оборони Південної Кореї та України не коментували цей візит.

Водночас аналітики вважають, що Сеул дотримуватиметься обережної позиції через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та застереження Москви щодо постачання зброї Україні.

Bloomberg повідомляв, що перемога Трампа змусила Південну Корею переглядати свої плани щодо військової підтримки України.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.