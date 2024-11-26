Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів про зброю – SCMP
Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров планує візит до Південної Кореї 27 листопада. Там він проситиме передати Україні зброю, повідомляє South China Morning Post із посиланням на анонімного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Видання зазначає, що Умєров представить "список бажань", до якого входять ракети для протиповітряної оборони та артилерійські установки.

У міністерствах оборони Південної Кореї та України не коментували цей візит.

Водночас аналітики вважають, що Сеул дотримуватиметься обережної позиції через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та застереження Москви щодо постачання зброї Україні.

Читайте також
Умєров шукає системи ППО, здатні захистити від нових російських ракет
війнаПівденна Кореявізитміністерство оборониРустем Умєров