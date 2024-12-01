Зеленский: Много солдатов КНДР окажутся на передовой, для Путина – пушечное мясо

Президент не сообщил, сколько именно солдат КНДР уже было ликвидировано, поскольку у Украины должно быть доказательства, прежде чем обнародовать цифру

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

"Много" северокорейских солдат будут отправлены на передовую в будущем, диктатор Владимир Путин будет использовать их как "пушечное мясо". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью японскому информационному агентству Kyodo.

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Глава государства подтвердил ликвидацию военных КНДР, дислоцированных на западе России.

Зеленский не сообщил, сколько именно северокорейских военных, направленных в Курскую область, были убиты или ранены в боях против украинских сил.

Президент отметил, что есть доказательства того, что около 12 000 военных КНДР были развернуты, однако Украина должна иметь доказательства, прежде чем обнародовать точное количество северокорейских потерь.

Политик считает, что в будущем "много" солдатов КНДР будут отправлены на передовую, и безусловно, что Путин будет использовать их как "пушечное мясо".

4 ноября 2024 г. Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи. 7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

27 ноября президент Южной Кореи встретился с делегацией во главе с министром обороны Украины Умеровым. В ходе встречи стороны обменялись разведывательными данными о росте военного сотрудничества между Россией и КНДР и обсудили общий ответ на угрозы безопасности, но о военной помощи со стороны Сеула не сообщалось.

29 ноября ГУР сообщило, что из Северной Кореи в Россию передано более 5 млн снарядов, 100 баллистических ракет малой дальности и 100 артиллерийских систем.