Зеленский: Украине не хватает сил вернуть некоторые захваченные земли военным путем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные территории нужно возвращать дипломатическим путем, на военный не хватает сил. Об этом он сказал в интервью японскому информагентству Kyodo News.
По словам Зеленского, вернуть некоторые оккупированные территории силой сложно. В частности, речи идет о Крыме, который был захвачен еще в 2014 году.
"Нам не хватает сил вернуть Крым. Нашей армии сегодня недостаточно сил, так и есть. Действительно нужно находить дипломатические пути решения", – сказал президент.
Однако подобные шаги, по словам Зеленского, можно будет рассматривать только тогда, когда Украина будет "достаточно сильной". В противном случае Россия может начать новую агрессию.
Также украинский лидер заявил, что полномасштабная война "вступила в сложный период".
- 1 декабря Зеленский заявил, что Путин будет использовать солдат КНДР как "пушечное мясо" на передовой.
- Также президент отметил, что Украина не может быть частично приглашена в НАТО. По его словам, это будет означать признание оккупации. Украинская сторона хотела бы быть приглашенной в НАТО, но иллюзий не строит на этот счет.