Зеленский: Украине не хватает сил вернуть некоторые захваченные земли военным путем

По словам президента, война сейчас вступила в "сложный период"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные территории нужно возвращать дипломатическим путем, на военный не хватает сил. Об этом он сказал в интервью японскому информагентству Kyodo News.

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По словам Зеленского, вернуть некоторые оккупированные территории силой сложно. В частности, речи идет о Крыме, который был захвачен еще в 2014 году.

"Нам не хватает сил вернуть Крым. Нашей армии сегодня недостаточно сил, так и есть. Действительно нужно находить дипломатические пути решения", – сказал президент.

Однако подобные шаги, по словам Зеленского, можно будет рассматривать только тогда, когда Украина будет "достаточно сильной". В противном случае Россия может начать новую агрессию.

Также украинский лидер заявил, что полномасштабная война "вступила в сложный период".