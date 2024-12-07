"Это очень плохая история для Украины, как вообще вся эта неделя, — рассказывает в интервью LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – История, которая произошла в Южной Корее, это история для нас на три буквы".

Чем именно Украине грозит ситуация в Южной Корее, кто станет новым лидером Европы и главным коммуникатором с Дональдом Трампом и заработает ли министерство национального единства Владимира Зеленского — об этом и не только в свежем выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

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