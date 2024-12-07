"Це дуже погана історія для України, як взагалі весь цей тиждень, — розповідає в інтервʼю LIGA.net ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. – Історія, яка відбулась у Південній Кореї, це історія для нас на три літери".

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Чим саме Україні загрожує ситуація в Південній Кореї, хто стане новим лідером Європи та головним комунікатором з Дональдом Трампом і чи запрацює міністерство національної єдності Володимира Зеленського — про це і не тільки у свіжому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

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