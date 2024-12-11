Макрон обговорить з Туском створення європейської миротворчої місії по Україні

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/SARAH MEYSSONNIER)

Президент Франції Еммануель Макрон 12 грудня зустрінеться у Варшаві з польським прем'єром Дональдом Туском для обговорення плану європейської миротворчої місії, спрямованої на захист суверенітету України в межах потенційної угоди між обраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Rzeczpospolita.

Видання нагадує, що 7 грудня, перед урочистим відкриттям відреставрованого Собору Паризької Богоматері, Макрон провів годинну особисту зустріч із Трампом у Єлисейському палаці, після чого до них приєднався президент Володимир Зеленський.

"Наскільки я розумію, Еммануель Макрон дав зрозуміти Дональду Трампу, що Європа не лише не може бути виключена з переговорів США і Росії через власні серйозні інтереси у сфері безпеки, але й готова долучитися до цього процесу фінансово, а найголовніше – взяти на себе ризики, пов’язані із захистом українського суверенітету", – сказав Rzeczpospolita колишній заступник генерального секретаря НАТО Каміль Гран.

Французька пропозиція зосереджена на миротворчій місії, яка гарантувала б, що Росія не порушить потенційне перемир’я та узгоджену лінію демаркації в майбутньому.

Ще у лютому президент Макрон вперше запропонував ідею залучення військ НАТО до України, але тоді не уточнив деталей. Пізніше, 11 листопада, на зустрічі в Парижі з британським прем’єром Кіром Стармером він детальніше пояснив цю концепцію.

27 листопада Макрон провів телефонні розмови з лідерами скандинавських, балтійських країн та Польщі, щоб обговорити можливість такої місії. За словами французького експерта Елі Тененбаума, миротворча місія може мати до п’яти бригад (близько 40 000 солдатів), одну з яких могла б очолити Польща.

Як пише видання, загалом є три моделі гарантування безпеки для України:

→ "Німецька модель": вступ України до НАТО навіть без чітко визначених кордонів, як це було з ФРН у 1955 році. Проти цього виступають США та Німеччина.

→ "Ізраїльська модель": масштабне постачання озброєння Україні навіть після укладення миру. Однак виникають сумніви через фінансові обмеження у США та Європі.

→ "Корейська модель": створення міжнародної миротворчої місії, подібної до тієї, що понад 70 років охороняє лінію демаркації між Північною та Південною Кореєю.