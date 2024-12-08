Після заклику Трампа до переговорів Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити лише силою

Володимир Зеленський наголосив, що припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора Володимира Путіна можна зупинити тільки силою, і Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів й інших партнерів. Так глава держави відреагував на заяву новообраного президента США Дональда Трампа, який закликав до припинення вогню і початку переговорів.

Зеленський нагадав, що 7 грудня у Парижі зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і Трампом. Вони обговорили "важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї".

"Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону", – наголосив Зеленський.

Зокрема, президент згадав Грузію, Молдову, Сирію і заявив, що РФ присутня в Африці з метою дестабілізації.

"Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру", – констатував глава держави.

За словами Зеленського, Україна втратила у війні 43 000 військовослужбовців. Натомість безповоротні втрати РФ склали майже 200 000.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив", – наголосив український лідер.

Зеленський додав, що Путін – "хворий на війни", адже почав кар’єру війною у Чечні й розпалює конфлікти в різних куточках світу.

"Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу", – сказав президент.

Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами – про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія, додав глава держави.

Раніше 8 грудня Трамп заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і "припинити божевілля".

"Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це триватиме, то може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти", – написав Трамп.