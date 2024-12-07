Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії: той каже, що Відень готовий прийняти переговори
Президент Володимир Зеленський зустрівся з австрійським канцлером Карлом Негаммером у Парижі. Про це повідомив сам очільник уряду Австрії.
"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру", – написав Негаммер.
Він зауважив, що Відень, як столиця нейтральної країни, завжди готова "приймати майбутні мирні переговори".
Напередодні стало відомо, що президент Зеленський прибув до Парижу для участі у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері. Газета Le Monde повідомляла, що голова української держави може зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
ОНОВЛЕНО о 17:24. Згодом Зеленський опублікував повідомлення про зустріч.
"Подякував [Негаммеру] за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", – написав президент.
Також він запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України й у майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку (безпековий договір).
Зеленський зазначив: "Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру".
- 7 грудня стало відомо, що до Парижа прибув Трамп. Це його перша поїздка за кордон після перемоги на президентських виборах у США у листопаді.
- 6 грудня телеканал France 24 повідомляв, що Макрон зустрінеться із Зеленським та Трампом у Парижі 7 грудня. Поки що йдеться про дві окремі зустрічі тет-а-тет.