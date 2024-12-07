Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії: той каже, що Відень готовий прийняти переговори

Політики говорили про активізацію спільних зусиль для досягнення "всеосяжного, справедливого і міцного миру"

Володимир Зеленський та Карл Негаммер (Фото: X австрійського канцлера)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з австрійським канцлером Карлом Негаммером у Парижі. Про це повідомив сам очільник уряду Австрії.

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"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру", – написав Негаммер.

Він зауважив, що Відень, як столиця нейтральної країни, завжди готова "приймати майбутні мирні переговори".

Напередодні стало відомо, що президент Зеленський прибув до Парижу для участі у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері. Газета Le Monde повідомляла, що голова української держави може зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

ОНОВЛЕНО о 17:24. Згодом Зеленський опублікував повідомлення про зустріч.

"Подякував [Негаммеру] за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", – написав президент.

Також він запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України й у майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку (безпековий договір).

Зеленський зазначив: "Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру".