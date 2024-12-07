Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа – Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа 7 грудня. Про це повідомляє Укрінформ.
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Очікується, що ввечері український лідер та представники ще близько 40 країн світу братимуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, який відновили після пожежі у 2019 році.
Також повідомляється, що у президента запланована низка зустрічей з кількома главами держав. Зокрема й з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Також, ймовірно, Зеленський зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
- 7 грудня стало відомо, що до Парижа прибув новообраний президент США Дональд Трамп. Це його перша поїздка за кордон після перемоги на президентських виборах у США у листопаді.
- 6 грудня France 24 повідомляло, що Макрон зустрінеться із Зеленським та Трампом у Парижі 7 грудня. Поки що йдеться про дві окремі зустрічі тет-а-тет.