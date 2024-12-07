Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж – Укринформ

Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж 7 декабря. Об этом сообщает Укринформ.

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Ожидается, что вечером украинский лидер и представители еще около 40 стран мира будут участвовать в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, который восстановили после пожара в 2019 году.

Также сообщается, что у президента запланирован ряд встреч с несколькими главами государств. В том числе и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также, вероятно, Зеленский встретится с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.