Зеленський: За час повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 000 воїнів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Під час повномасштабної війни безповоротні втрати України склали 43 000 військовослужбовців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, оновлені дані про російські втрати перевищують 750 000 людей. Це 198 000 убитих росіян та понад 550 000 поранених.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 000 воїнів, які загинули на полі бою", – заявив Зеленський.

Він додав, що зафіксовано 370 000 випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в українській армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Зеленський додав, що одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони – це рівень розвитку фронтової медицини, який в українській армії значно вищий.

За словами глави держави, із вересня цього року РФ "втрачає на полі бою людей у співвідношенні п’ять і навіть шість проти одного у нас".

"Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного", – наголосив Зеленський.

Раніше 8 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних". Водночас втрати РФ він оцінив у 600 000 загиблими й пораненими.

25 лютого 2024 року Зеленський вперше назвав втрати України за час повномасштабної війни. Тоді він заявив, що загинуло 31 000 українських військових.

Втрати Росії станом на 8 грудня, за даними Генштабу ЗСУ, перевищують 750 000 загиблими й пораненими.