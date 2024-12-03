Зеленський назвав співвідношення втрат серед українських та російських військових

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Від вересня 2024 року співвідношення безповоротних втрат України та Росії складає один до восьми. Про це в інтерв’ю японському агентству Kyodo News повідомив президент Володимир Зеленський.

"Від початку Курської операції й те, що ми маємо в цифрах. З вересня втрати України до Росії – один до восьми. Вісім гине росіян на одного загиблого українця", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що росіяни не шкодують людей.

"Тоді, коли вони почали цю м’ясорубку, то стали кидати людей, попри те що вони не можуть досягти результату", – наголосив він.

Водночас Зеленський уточнив, що не може поділитися цифрами щодо втрат України у війні.

"Я б так відповів, якщо можна. Дехто нещодавно, здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 000. Але я хочу вам сказати, що ні – менше. Набагато менше", – наголосив президент.

Він зазначив, що українська влада не знає, скільки загинуло людей, зокрема військових і правоохоронців, на тимчасово окупованих територіях.

9 листопада міністр оборони Британії заявив, що у жовтні втрати російської окупаційної армії стали рекордними – 41 980 вбитими та пораненими.

Станом на 2 грудня 2024 року воєнні втрати РФ у живій силі перевалили за 740 000 за даними Генштабу ЗСУ.