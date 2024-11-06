Сирський: За три місяці операції в Курській області Росія втратила понад 20 000 військових
За майже три місяці операції української армії у Курській області Росія втратила понад 20 000 особового складу вбитими, пораненими та взятими у полон. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12 220, полон – 717", – написав він.
Крім того, за цей період було знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога.
За словами Сирського, на Курському напрямку Росія зосередила близько 45 000 військових, зокрема північнокорейських.
Він додав, що державними нагородами відзначено близько 2000 українських військових, які беруть участь в операції.
- 31 жовтня президент Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.
- 2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.
- 4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.
- Того самого дня Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.