Зеленский назвал соотношение потерь среди украинских и российских военных

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

С сентября 2024 года соотношение безвозвратных потерь Украины и России составляет один к восьми. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo News сообщил президент Владимир Зеленский.

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"С начала Курской операции и то, что мы имеем в цифрах. С сентября потери Украины к России – один к восьми. Восемь гибнет россиян на одного погибшего украинца", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что россияне не жалеют людей.

"Тогда, когда они начали эту мясорубку, то стали бросать людей, несмотря на то что они не могут добиться результата", — подчеркнул он.

В то же время Зеленский уточнил, что не может поделиться цифрами относительно потерь Украины в войне.

"Я бы так ответил, если можно. Кое-кто недавно, кажется в американской прессе, предоставил информацию, что украинцев погибло 80 000. Но я хочу вам сказать, что нет – меньше. Намного меньше", – отметил президент.

Он подчеркнул, что украинские власти не знают, сколько погибло людей, в том числе военных и правоохранителей, на временно оккупированных территориях.

9 ноября министр обороны Британии заявил, что в октябре потери российской оккупационной армии стали рекордными – 41 980 убитыми и ранеными.

По состоянию на 2 декабря 2024 года военные потери РФ в живой силе перевалили за 740 000 по данным Генштаба ВСУ.