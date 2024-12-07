Зеленський, Трамп і Макрон зустрілися у Парижі
Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном та новообраним очільником США Дональдом Трампом у Парижі. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

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Зустріч відбувається у Єлисейському палаці напередодні церемонії відкриття собору Нотр-Дам-де-Парі після реконструкції. Чинного президента США Джо Байдена не буде на заході, але його дружина Джилл має бути присутня.

Це перший візит Трампа після перемоги на виборах. До тристоронньої зустрічі стало відомо, що близько 16:40 (15:40 за Києвом) американський політик прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Макрон.

Під час зустрічі з Макроном Трамп зауважував, що вони "досягли великого успіху, працюючи разом".

"Здається, зараз світ трохи божеволіє", – додав американський політик.

Емманюель Макрон і Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra / EPA)
Емманюель Макрон і Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Вже близько 17:30 приїхав Зеленський, після чого розпочалася зустріч трьох лідерів. Її подробиці поки що не повідомляються.

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