Зеленський, Трамп і Макрон зустрілися у Парижі

"Здається, зараз світ трохи божеволіє", – заявив американський політик

Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном та новообраним очільником США Дональдом Трампом у Парижі. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

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Зустріч відбувається у Єлисейському палаці напередодні церемонії відкриття собору Нотр-Дам-де-Парі після реконструкції. Чинного президента США Джо Байдена не буде на заході, але його дружина Джилл має бути присутня.

Це перший візит Трампа після перемоги на виборах. До тристоронньої зустрічі стало відомо, що близько 16:40 (15:40 за Києвом) американський політик прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Макрон.

Під час зустрічі з Макроном Трамп зауважував, що вони "досягли великого успіху, працюючи разом".

"Здається, зараз світ трохи божеволіє", – додав американський політик.

Емманюель Макрон і Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Вже близько 17:30 приїхав Зеленський, після чого розпочалася зустріч трьох лідерів. Її подробиці поки що не повідомляються.

29 листопада 2024 року Макрон офіційно відкрив Нотр-Дам де Парі після п'ятирічної реставрації. Над оновленням собору працювало 1300 майстрів, це коштувало 700 млн євро.

6 грудня телеканал France 24 повідомляв, що Макрон зустрінеться із Зеленським та Трампом у Парижі 7 грудня. На той момент йшлося про дві окремі зустрічі тет-а-тет.

У Парижі Зеленський зустрівся з австрійським канцлером Карлом Негаммером: останній заявив, що Відень готовий прийняти майбутні переговори щодо російсько-української війни.