Министр обороны Италии готов к миротворческой миссии в Украине. МИД страны иного мнения
Гвидо Крозетто (Фото: ЕРА)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности страны присоединиться к потенциальной международной миротворческой миссии в Украине, передает агентство ANSA. В то же время во внешнеполитическом ведомстве Италии иного мнения.

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"Я надеюсь поскорее поговорить о мире, о миротворчестве в Украине, а также в Газе и Ливане", – сказал Крозетто.

В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что обсуждение миротворческой миссии сейчас "преждевременно". Он подчеркнул, что главная задача сейчас — добиться справедливого мира, который не будет означать капитуляцию Украины.

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