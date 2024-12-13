Міністр оборони Італії готовий до миротворчої місії в Україні. МЗС країни іншої думки
Гвідо Крозетто (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність країни долучитися до потенційної міжнародної миротворчої місії в Україні, передає агентство ANSA. Водночас у зовнішньополітичному відомстві Італії іншої думки.

"Я сподіваюся якнайшвидше поговорити про мир, про миротворчість в Україні, а також у Газі та Лівані", – сказав Крозетто.

Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що обговорення миротворчої місії наразі є "передчасним". Він підкреслив, що головне завдання зараз — досягти справедливого миру, який не означатиме капітуляції України.

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