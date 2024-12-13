Міністр оборони Італії готовий до миротворчої місії в Україні. МЗС країни іншої думки

У Міноборони та МЗС Італії розділилися думки щодо миротворчої місії в Україні

Гвідо Крозетто (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність країни долучитися до потенційної міжнародної миротворчої місії в Україні, передає агентство ANSA. Водночас у зовнішньополітичному відомстві Італії іншої думки.

"Я сподіваюся якнайшвидше поговорити про мир, про миротворчість в Україні, а також у Газі та Лівані", – сказав Крозетто.

Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що обговорення миротворчої місії наразі є "передчасним". Він підкреслив, що головне завдання зараз — досягти справедливого миру, який не означатиме капітуляції України.

10 грудня глава МЗС Латвії заявила, що Росія не нападе на НАТО, надто багато ускладнень в Україні.

Газета The Wall Street Journal 12 грудня повідомила, що Трамп хоче, щоб війська Європи стежили за можливим припиненням вогню в Україні.