Глава МЗС Латвії: Росія не нападе на НАТО, надто багато ускладнень в Україні

У МЗС Латвії оцінюють справи Росії в Україні як "не дуже добрі"

Байба Браже (Фото: x.com/Braze_Baiba)

Росія зараз не вдиратиметься в країни НАТО, оскільки в неї "занадто багато ускладнень" через бойові дії в Україні. Про це в інтерв'ю на конференції Reuters NEXT у Нью-Йорку заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

"Ви питаєте, чи боюся я, що Росія вторгнеться в НАТО. Ні, я не думаю, що Росія зробить це, тому що це означатиме набагато більше ускладнень, ніж є в Україні", – сказала вона.

Браже зазначила, що у Росії "справи йдуть не дуже добре", зокрема і в економічному плані. На фронті, за її словами, РФ втрачає понад 2000 солдатів на день, а вже 600 000-700 000 загальних втрат живої сили "лягають тяжким тягарем" на російську економіку.

Виходячи з цього, у Латвії не бачать прямих військових загроз, каже Браже. При цьому вона наголосила, що серйозно ставиться до своєї оборони.

Глава латвійського МЗС також пообіцяла, що країна співпрацюватиме з усіма членами адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. При цьому Браже відмовилася відповідати на запитання про те, чи вона стурбована деякими рішеннями Трампа щодо призначень в адміністрації.