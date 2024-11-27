У розвідці Німеччини вважають, що масштабного нападу Росії на країни НАТО очікувати не варто

Бруно Каль (Фото: Hayoung Jeon/EPA)

Росія готується до війни з країнами Заходу, однак мова не йде про широкомасштабний напад на держави НАТО. Таку думку висловив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні, передає Zeit.

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За його словами, Росія може здійснити атаку на територію НАТО найближчими роками.

"Росія готується до війни із Заходом. Військове протистояння стає можливим варіантом для Кремля", – сказав Каль.

Він припускає, що російські військові вже до кінця десятиліття зможуть "здійснити наступ на Захід". Однак очільник німецької розвідки зазначив, що масштабного нападу на європейські країни НАТО очікувати не варто.

Каль вважає, що Москва може вдатися до атаки на норвезький арктичний острів Шпіцберген або застосувати тактику "зелених чоловічків" у країнах Балтії під приводом захисту російських меншин.

За словами глави німецької розвідки, такі операції мають на меті перекреслити зобов'язання про колективну безпеку, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.

За оцінкою розвідки Німеччини, у російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 Північноатлантичного договору в надзвичайних ситуаціях".

"Наразі немає жодних ознак конкретних намірів Росії щодо війни. Але якщо такі погляди переважатимуть у штабі російського уряду, ризик військового конфлікту зросте найближчими роками", – наголосив він.

Перш ніж почнеться можлива війна, Росія спробує розколоти НАТО, сказав Каль. Це може статися, наприклад, якщо Кремль залучить на свій бік окремі країни-члени Альянсу. Російський диктатор Володимир Путін "перевірить червоні лінії Заходу і посилить ескалацію".