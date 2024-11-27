В разведке Германии считают, что масштабного нападения РФ на страны НАТО ожидать не стоит
Россия готовится к войне со странами Запада, однако речь не идет о широкомасштабном нападении на государства НАТО. Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на мероприятии, организованном Немецким советом по международным отношениям в Берлине, передает Zeit.
По его словам, Россия может совершить атаку на территорию НАТО в ближайшие годы.
"Россия готовится к войне с Западом. Военное противостояние становится возможным вариантом для Кремля", – сказал Каль.
Он предполагает, что российские военные уже к концу десятилетия смогут "совершить наступление на Запад". Однако глава немецкой разведки отметил, что масштабного нападения на европейские страны НАТО ожидать не стоит.
Каль считает, что Москва может прибегнуть к атаке на норвежский арктический остров Шпицберген или применить тактику "зеленых человечков" в странах Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.
По словам главы немецкой разведки, такие операции должны перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.
По оценке разведки Германии, в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 Североатлантического договора в чрезвычайных ситуациях".
"Пока нет никаких признаков конкретных намерений России относительно войны. Но если такие взгляды будут преобладать в штабе российского правительства, риск военного конфликта вырастет в ближайшие годы", – подчеркнул он.
Прежде чем начнется возможная война, Россия попытается расколоть НАТО, сказал Каль. Это может произойти, например, если Кремль привлечет на свою сторону отдельные страны-члены Альянса. Российский диктатор Владимир Путин "проверит красные линии Запада и усугубит эскалацию".
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