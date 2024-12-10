Глава МИД Латвии: Россия не нападет на НАТО, слишком много осложнений в Украине

В МИД Латвии оценивают дела России в Украине как "не очень хорошие"

Байба Браже (Фото: x.com/Braze_Baiba)

Россия не будет сейчас вторгаться в страны НАТО, так как у нее "слишком много осложнений" из-за боевых действий в Украине. Об этом в интервью на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия сделает это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем уже есть в Украине", – сказала она.

Браже отметила, что у России "дела идут не очень хорошо", в том числе и в экономическом плане. На фронте, по ее словам, РФ теряет свыше 2000 солдат в день, а уже 600 000-700 000 общих потерь живой силы "ложатся тяжким бременем" на российскую экономику.

Исходя из этого, в Латвии не видят прямых военных угроз, говорит Браже. При этом она подчеркнула, что страна серьезно относится к своей обороне.

Глава латвийского МИД также пообещала, что страна будет сотрудничать со всеми членами администрации избранного президента США Дональда Трампа. При этом Браже отказалась отвечать на вопрос о том, обеспокоена ли она некоторыми решениями Трампа касательно назначений в администрации.