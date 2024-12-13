Рютте: Путін хоче стерти Україну та готується до тривалої конфронтації з Європою

Генсек НАТО переконаний, що Європа не готова до того, що на неї чекає через п'ять років

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче "стерти Україну з карти світу" та готується до тривалого конфлікту. Про це повідомляє Associated Press.

"Час переходити до мислення воєнного часу... [Путін] намагається придушити нашу свободу та спосіб життя", – сказав генсек.

Рютте переконаний, що Росія готується до "довгострокової конфронтації" як з Україною, так і з Європою. Він перерахував напад на Грузію у 2008 році, анексію Кримського півострова у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році, зазначивши, "скільки ще потрібно тривожних сигналів".

Генсека запитали про те, наскільки руйнівною може виявитися швидка та неякісна мирна угода з закінчення війни в Україні. Він заявив, що погана угода означатиме, що Путін опинився у виграші й це матиме "світові наслідки".

Рютте заявив, що витрати країн ЄС на оборону зросли, але їм може знадобитися більше ніж 2% ВВП.

"Водночас наше стримування добре – поки що. Але мене турбує завтрашній день. Ми не готові до того, що на нас чекає через чотири-п'ять років. Небезпека рухається до нас на повній швидкості", – заявив генсек НАТО.

Він вважає, що те, що зараз відбувається в Україні, може статися і в Європі, причому незалежно від результату повномасштабної війни. І Європа не буде у безпеці, якщо не буде готова протистояти.

"Якщо ми не витратимо більше разом зараз, щоб запобігти війні, ми заплатимо набагато, набагато, набагато більшу ціну пізніше, щоб боротися з нею. Не мільярди, а трильйони євро. Це якщо ми вийдемо переможцями", – резюмував Рютте.