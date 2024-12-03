Рютте: Україні слід відкласти мирні переговори, а союзникам – збільшити допомогу

Марк Рютте (Фото: Bart Maat/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні слід відкласти будь-які мирні переговори з Росією, поки союзники не дадуть достатньо військової допомоги. Про це повідомляє The New York Times.

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Генсек НАТО вважає, що союзники повинні допомогти Україні просунутися на полі бою та зайняти сильнішу позицію на переговорах. Він зазначив, що Україна сама має вирішити, коли буде готова до діалогу з Росією.

Рютте закликав членів НАТО збільшити постачання військової допомоги Україні. Зокрема, систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої зброї.

"Тому я сказав би, що потрібно більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", – додав генсек НАТО.

29 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО.

3 грудня Рютте заявив, що майбутнє України — в НАТО, але запрошення найближчим часом не буде.

Він також звернувся до Трампа і сказав, що США чекає страшна загроза, якщо мирна угода буде не на користь України.