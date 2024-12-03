Рютте: Украине следует отложить мирные переговоры, а союзникам – увеличить помощь
Марк Рютте (Фото: Bart Maat/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией пока союзники не дадут достаточно военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.

Генсек НАТО считает, что союзники должны помочь Украине продвинуться на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах. Он отметил, что Украина сама должна решить, в какой момент готова к диалогу с Россией. 

Рютте призвал членов НАТО увеличить поставки военной помощи Украине. В частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и другого оружия. 

"Поэтому я бы сказал, что нужно больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", — добавил генсек НАТО.

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