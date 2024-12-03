Рютте: Украине следует отложить мирные переговоры, а союзникам – увеличить помощь

Марк Рютте (Фото: Bart Maat/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией пока союзники не дадут достаточно военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.

Генсек НАТО считает, что союзники должны помочь Украине продвинуться на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах. Он отметил, что Украина сама должна решить, в какой момент готова к диалогу с Россией.

Рютте призвал членов НАТО увеличить поставки военной помощи Украине. В частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и другого оружия.

"Поэтому я бы сказал, что нужно больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", — добавил генсек НАТО.

29 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что "активная фаза" войны завершится тогда, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО.

3 декабря Рютте заявил, что будущее Украины в НАТО, но приглашения в ближайшее время не будет.

Он также обратился к Трампу и сказал, США ждет страшная угроза, если мирное соглашение будет не в пользу Украины.