Рютте – Трампу: США ждет страшная угроза, если мирное соглашение будет не в пользу Украины

Вашингтону угрожает опасность от Китая, Ирана и КНДР, если Киев принудить к миру на условиях Москвы, заявил генсек НАТО

Дональд Трамп и Марк Рютте (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа о том, что США столкнутся со "страшной угрозой", если Украину заставят подписать мирный договор на условиях России. Его цитирует Financial Times.

По словам Рютте, Вашингтон может ожидать "страшная угроза" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Киев подтолкнут к подписанию мирного соглашения на условиях, выгодных Москве.

"Принуждение Украины к невыгодному миру лишь приведет к тому, что враги Запада будут рады и начнут замышлять свои собственные нападения", – сказал генсек Альянса.

В частности, Рютте намекнул Трампу, что если РФ разрешат захватить значительную часть Украины, лидер Китая Си Цзиньпин может почувствовать себя смелее и применить силу против Тайваня.

27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по вопросам России и Украины. При предыдущей каденции Трампа этот пост занимал Курт Волкер.

2 ноября 2024 года Волкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.

В конце июня агентство Reuters опубликовало план прекращения войны в Украине, который разрабатывали Келлог и Фред Фляйц, оба занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.