Рютте – Трампу: США ждет страшная угроза, если мирное соглашение будет не в пользу Украины
Дональд Трамп и Марк Рютте (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа о том, что США столкнутся со "страшной угрозой", если Украину заставят подписать мирный договор на условиях России. Его цитирует Financial Times.

По словам Рютте, Вашингтон может ожидать "страшная угроза" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Киев подтолкнут к подписанию мирного соглашения на условиях, выгодных Москве.

"Принуждение Украины к невыгодному миру лишь приведет к тому, что враги Запада будут рады и начнут замышлять свои собственные нападения", – сказал генсек Альянса.

В частности, Рютте намекнул Трампу, что если РФ разрешат захватить значительную часть Украины, лидер Китая Си Цзиньпин может почувствовать себя смелее и применить силу против Тайваня.

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