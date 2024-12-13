Рютте: Путин хочет стереть Украину и готовится к длительной конфронтации с Европой

Генсек НАТО убежден, что Европа не готова к тому, что ее ждет через пять лет

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет "стереть Украину с карты мира" и готовится к длительному конфликту. Об этом сообщает Associated Press.

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"Пора переходить к мышлению военного времени... [Путин] пытается подавить нашу свободу и образ жизни", – сказал генсек.

Рютте убежден, что Россия готовится к "долгосрочной конфронтации" как с Украиной, так и Европой. Он перечислил нападение на Грузию в 2008 году, аннексию Крымского полуострова в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году, отметив, "сколько еще нужно тревожных сигналов".

Генсека спросили о том, насколько разрушительным может оказаться быстрое и некачественное мирное соглашение по окончанию войны в Украине. Он заявил, что плохая сделка будет означать, что Путин оказался в выигрыше и это будет иметь "мировые последствия".

Рютте заявил, что расходы стран ЕС на оборону выросли, но им может понадобиться больше, чем 2% ВВП.

"При всем этом наше сдерживание хорошо – пока. Но меня беспокоит завтрашний день. Мы не готовы к тому, что нас ждет через четыре-пять лет. Опасность движется к нам на полной скорости", – заявил генсек НАТО.

Он считает, что то, что сейчас происходит в Украине, может произойти и в Европе, причем независимо от исхода полномасштабной войны. И Европа не будет в безопасности, если не будет готова противостоять.

"Если мы не потратим больше вместе сейчас, чтобы предотвратить войну, мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо большую цену позже, чтобы бороться с ней. Не миллиарды, а триллионы евро. Это если мы выйдем победителями", – резюмировал Рютте.