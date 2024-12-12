Трамп хочет, чтобы войска Европы следили за возможным прекращением огня в Украине – WSJ

Новоизбранный президент против Украины в НАТО, но хочет, чтобы она была "сильной, хорошо вооруженной" после окончания войны, утверждают источники

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц.

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Утверждается, что эти источники проинформированы о встрече Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским 7 декабря в Париже.

По их данным, Трамп не исключил поддержки такого соглашения о прекращении огня, но американские войска не будут вовлечены в это.

Также, отметили собеседники, Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что он не поддерживает членство Украины в НАТО, но хотел бы видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после прекращения боевых действий.

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Кроме того, во время встречи Трамп подталкивал европейцев сделать больше, чтобы заставить китайцев надавить на Кремль для остановки конфликта – обсуждалось использование пошлин для Китая в качестве разменной монеты, если Пекин не согласится на это, заявил один из собеседников.

Неназванные европейские чиновники сообщили, что в послевыборных беседах новоизбранный президент США в основном задавал вопросы и узнавал взгляды на российско-украинскую войну, они не считают, что Трамп сформировал четкий план действий.

По данным советников, Трамп пока не придерживается какого-либо конкретного плана по Украине и не задумывался глубоко по этому вопросу, поскольку готовился к приходу к власти. Сейчас члены его переходной команды и близкие доверенные лица составляют предложения и информируют новоизбранного президента, но ключевые решения примут после того, как будет сформирована его команда по нацбезопасности, и сам Трамп проведет дальнейшие переговоры с союзниками, возможно, и с самим диктатором Владимиром Путиным, считает WSJ.

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В то же время информированные источники медиа заявляют, что обсуждение о размещении западных войск, начинавшихся с "тихих обсуждений" между британскими и французскими чиновниками, расширилось и включило Трампа, Зеленского и другие европейские правительства.

Так, глава НАТО Марк Рютте пригласил лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши, а также президентку Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен встретиться с Зеленским в Брюсселе для обсуждения гарантий безопасности, сообщили два чиновника, ознакомленных с такими планами.

По данным неназванных должностных лиц, какие-либо европейские войска в Украине будут частью конкретных миротворческих сил или сил наблюдения за прекращением огня и не будут иметь отношения к операции под эгидой НАТО.