Трамп хочет, чтобы войска Европы следили за возможным прекращением огня в Украине – WSJ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Утверждается, что эти источники проинформированы о встрече Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским 7 декабря в Париже.
По их данным, Трамп не исключил поддержки такого соглашения о прекращении огня, но американские войска не будут вовлечены в это.
Также, отметили собеседники, Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что он не поддерживает членство Украины в НАТО, но хотел бы видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после прекращения боевых действий.
Кроме того, во время встречи Трамп подталкивал европейцев сделать больше, чтобы заставить китайцев надавить на Кремль для остановки конфликта – обсуждалось использование пошлин для Китая в качестве разменной монеты, если Пекин не согласится на это, заявил один из собеседников.
Неназванные европейские чиновники сообщили, что в послевыборных беседах новоизбранный президент США в основном задавал вопросы и узнавал взгляды на российско-украинскую войну, они не считают, что Трамп сформировал четкий план действий.
По данным советников, Трамп пока не придерживается какого-либо конкретного плана по Украине и не задумывался глубоко по этому вопросу, поскольку готовился к приходу к власти. Сейчас члены его переходной команды и близкие доверенные лица составляют предложения и информируют новоизбранного президента, но ключевые решения примут после того, как будет сформирована его команда по нацбезопасности, и сам Трамп проведет дальнейшие переговоры с союзниками, возможно, и с самим диктатором Владимиром Путиным, считает WSJ.
В то же время информированные источники медиа заявляют, что обсуждение о размещении западных войск, начинавшихся с "тихих обсуждений" между британскими и французскими чиновниками, расширилось и включило Трампа, Зеленского и другие европейские правительства.
Так, глава НАТО Марк Рютте пригласил лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши, а также президентку Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен встретиться с Зеленским в Брюсселе для обсуждения гарантий безопасности, сообщили два чиновника, ознакомленных с такими планами.
По данным неназванных должностных лиц, какие-либо европейские войска в Украине будут частью конкретных миротворческих сил или сил наблюдения за прекращением огня и не будут иметь отношения к операции под эгидой НАТО.
- 9 декабря президент Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока та не присоединится к НАТО.
- 11 декабря издание Rzeczpospolita заявляло, что Макрон и премьер Польши Туск будут обсуждать план европейской миротворческой миссии для защиты суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между Трампом и диктатором Путиным.
- 12 декабря Макрон и Туск встретились, но польский премьер назвал "спекуляциями" обсуждение отправки союзнических войск в Украину после войны. Он добавил, что решение такого характера польские власти будут принимать в Варшаве, и страна пока "не имеет планов относительно таких действий".