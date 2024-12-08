Трамп отказался ответить, говорил ли с Путиным после своего переизбрания

Республиканец утверждает: не хочет делать то, что может навредить переговорам

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время не общался с Владимиром Путиным, но отказался уточнить, говорил ли диктатор после своей победы на выборах. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Сначала Трамп возразил, что говорил с Путиным. После этого ведущая уточнила, говорил ли политик с диктатором после своего избрания – и тот ответил, что не хочет говорить об этом.

В то же время Трамп добавил, что не общался с Путиным "в последнее время".

Журналистка еще раз переспросила республиканца, разговаривал ли он с Путиным после своего переизбрания.

"Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", – ответил Трамп.

В этом же интервью политик предположил, что Украина "вероятно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США по его возвращении к власти.