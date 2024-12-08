Трамп отказался ответить, говорил ли с Путиным после своего переизбрания
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время не общался с Владимиром Путиным, но отказался уточнить, говорил ли диктатор после своей победы на выборах. Об этом он рассказал в интервью NBC News.
Сначала Трамп возразил, что говорил с Путиным. После этого ведущая уточнила, говорил ли политик с диктатором после своего избрания – и тот ответил, что не хочет говорить об этом.
В то же время Трамп добавил, что не общался с Путиным "в последнее время".
Журналистка еще раз переспросила республиканца, разговаривал ли он с Путиным после своего переизбрания.
"Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", – ответил Трамп.
В этом же интервью политик предположил, что Украина "вероятно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США по его возвращении к власти.
- 7 декабря Зеленский встретился с Макроном и Трампом в Париже. Стороны договорились работать дальше, но президент Украины отметил, что в настоящее время "рано о чем-то говорить" относительно позиции американского лидера по миру.
- Уже 8 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров. Также он признал, что потери России составляют 600 000 солдат и заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских".
- В ответ Зеленский сообщил, что безвозвратные потери Украины составляют 43 000 военнослужащих, зафиксировано 370 000 случаев оказания помощи раненым, но 50% раненых возвращаются в строй. Также он отметил, что Путина можно остановить только силой.