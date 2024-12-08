Трамп відмовився відповісти, чи говорив він з Путіним після свого переобрання

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що останнім часом не спілкувався з Володимиром Путіним, але відмовився уточнити, чи говорив з диктатором після своєї перемоги на виборах. Про це він розповів в інтерв'ю NBC news.

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Спочатку Трамп заперечив, що говорив з Путіним. Після цього ведуча уточнила, чи говорив політик з диктатором після свого обрання – і той відповів, що не хоче говорити про це.

Водночас Трамп додав, що не спілкувався з Путіним "останнім часом".

Журналістка ще раз перепитала республіканця, чи розмовляв він з Путіним після свого переобрання.

"Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", – відповів Трамп.

У цьому ж інтерв'ю політик припустив, що Україна "ймовірно" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від США після його повернення до влади.