Трамп відмовився відповісти, чи говорив він з Путіним після свого переобрання
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що останнім часом не спілкувався з Володимиром Путіним, але відмовився уточнити, чи говорив з диктатором після своєї перемоги на виборах. Про це він розповів в інтерв'ю NBC news.
Спочатку Трамп заперечив, що говорив з Путіним. Після цього ведуча уточнила, чи говорив політик з диктатором після свого обрання – і той відповів, що не хоче говорити про це.
Водночас Трамп додав, що не спілкувався з Путіним "останнім часом".
Журналістка ще раз перепитала республіканця, чи розмовляв він з Путіним після свого переобрання.
"Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", – відповів Трамп.
У цьому ж інтерв'ю політик припустив, що Україна "ймовірно" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від США після його повернення до влади.
- 7 грудня Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом у Парижі. Сторони домовилися працювати далі, але президент України зазначив, що наразі "зарано про щось говорити" щодо позиції американського лідера щодо миру.
- Уже 8 грудня Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні й початку переговорів. Також він визнав, що втрати Росії становлять 600 000 солдатів, і заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних".
- У відповідь Зеленський повідомив, що безповоротні втрати України становлять 43 000 військовослужбовців, зафіксовано 370 000 випадків надання допомоги пораненим, але 50% поранених повертаються в стрій. Також він зазначив, що Путіна можна зупинити лише силою.