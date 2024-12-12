Туск возразил возможное направление иностранных войск в Украину после перемирия
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спекуляциями" обсуждение направления союзнических войск в Украину после войны. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве.
"Хочу также возразить спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира", – подчеркнул Туск.
Он добавил, что решение такого характера польские власти будут принимать в Варшаве, и страна пока "не имеет планов относительно таких действий".
- 4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок допустила участие немецких миротворцев в миссии по соблюдению мира между Украиной и Россией.
- 9 декабря кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу по завершению войны в Украине.
- Зеленский на встрече с Мерцом сказал, что готов подумать над иностранными войсками в Украине, пока та не будет в НАТО.