Туск возразил возможное направление иностранных войск в Украину после перемирия

Дональд Туск (Фото: EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "спекуляциями" обсуждение направления союзнических войск в Украину после войны. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве.

"Хочу также возразить спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира", – подчеркнул Туск.

Он добавил, что решение такого характера польские власти будут принимать в Варшаве, и страна пока "не имеет планов относительно таких действий".