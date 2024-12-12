Туск заперечив можливе направлення іноземних військ в Україну після перемир'я

Дональд Туск (Фото: EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "спекуляціями" обговорення направлення союзницьких військ в Україну після війни. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві.

"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню чи досягнення миру", – підкреслив Туск.

Він додав, що рішення такого характеру польська влада прийматиме у Варшаві, і країна поки "не має планів щодо таких дій".