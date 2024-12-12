Туск заперечив можливе направлення іноземних військ в Україну після перемир'я
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "спекуляціями" обговорення направлення союзницьких військ в Україну після війни. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном у Варшаві.
"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню чи досягнення миру", – підкреслив Туск.
Він додав, що рішення такого характеру польська влада прийматиме у Варшаві, і країна поки "не має планів щодо таких дій".
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- Зеленський на зустрічі із Мерцом сказав, що готовий подумати над іноземними військами в Україні, поки та не буде в НАТО.