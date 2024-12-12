Сикорский: Роль Польши в войне – обеспечивать логистику для Украины, войска не отправим

Напомнил, что Польша имеет 600 км границы с Беларусью и Россией

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Роль Польши в войне – поддержка украинской логистики, предположил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Слова политика передает польское медиа Rzeczpospolita.

Он отметил, что ничего, связанное с Украиной, не должно происходить без нее и Европы.

"Пока это предварительные идеи, одно кажется понятным: у Польши 600 км границы с Беларусью и Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, это наша роль", – заявил Сикорский.

В то же время он подтвердил польскую позицию, что государство не рассматривает отправку каких-либо сил в Украину.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал "спекуляциями" обсуждение направления союзнических войск в Украину после войны.

Ранее издание Rzeczpospolita заявляло, что Макрон и Туск будут обсуждать план европейской миротворческой миссии для защиты суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между новоизбранным лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.