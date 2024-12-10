Туск: Переговоры о мире в Украине могут начаться уже этой зимой, но это еще под вопросом

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по поводу российско-украинской войны могут начаться этой зимой, но это еще под вопросом. Слова политика передает агентство Reuters.

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Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда 1 января начнет председательствовать в Совете ЕС.

Он анонсировал ряд переговоров, которые, прежде всего, будут касаться "ситуации за восточной границей" Польши.

"Как вы можете представить себе, наша делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", – заявил прем. .

Политик сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Варшаву в четверг, чтобы предоставить краткий обзор разговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и накануне состоявшимся в Париже украинским лидером Владимиром Зеленским.

Туск отметил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками, и что премьер Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС.

"Я действительно хочу, чтобы Польша была той страной, которая не только присутствует, но и будет задавать тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", – Туск.