Туск: Переговори про мир в Україні можуть початися вже цієї зими, але це ще під питанням

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори стосовно російсько-української війни можуть розпочатися цієї зими, але це ще під питанням. Слова політика передає агенція Reuters.

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Туск заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати у Раді ЄС.

Він анонсував ряд переговорів, які насамперед стосуватимуться "ситуації за східним кордоном" Польщі.

"Як ви можете собі уявити, наша делегація відповідатиме, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, початися взимку цього року", – заявив прем'єр.

Політик повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Варшаву у четвер, аби надати стислий огляд розмов з новообраним президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським, що напередодні відбулися у Парижі.

Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками і що прем'єр Великої Британії Кір Стармер відвідає Варшаву в перші дні головування Польщі у ЄС.

"Я справді хочу, аби Польща була тією країною, яка не тільки буде присутня, а й задаватиме тон цим рішенням, що мають принести нам безпеку та захистити польські інтереси", – сказав Туск.