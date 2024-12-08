"Росію та її союзників можна перемогти". Туск відреагував на падіння режиму Асада

Прем'єр Польщі зазначив, що "навіть найжорстокіший режим може впасти"

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії повинно змусити світ усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Події в Сирії ще раз змусили світ усвідомити або принаймні вони повинні [змусити усвідомити], що навіть найжорстокіший режим може впасти, а Росію та її союзників можна перемогти", – заявив він.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив – те, що відбулося з режимом Асада, буде з усіма, хто робить ставку на Володимира Путіна. За його словами, Україна готова до відновлення відносин із Сирією у майбутньому.

У Європі також схвально оцінили події у Сирії: заяви зробили очільниця євродипломатії Кая Каллас, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Кінець диктатури Асада є позитивною і довгоочікуваною подією. Це також показує слабкість прихильників Асада, Росії та Ірану", – написала Каллас.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що падіння сирійського режиму – наслідок силових дій його країни проти угруповання Хезболла, Ірану та Асада.