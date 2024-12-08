ГУР: Росія виводить кораблі з бази у Тартусі та перекидає залишки озброєння літаками
На тлі повалення режиму диктатора Башара Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
В ГУР зазначили, що стрімкий процес повалення режиму Асада позначився втечею російського контингенту з території Сирії. У Дамаску під контролем повстанців перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
За даними української розвідки, після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.
8 грудня з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту. Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки авіацією із бази "Хмеймім".
"Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході", – наголосили в ГУР.
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.
- Вже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо.
- 2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.
- 5 грудня Reuters писало, що сирійські повстанці увійшли до Хами та витіснили армію Асада з ключового міста.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.