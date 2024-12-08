ГУР: Россия выводит корабли с базы в Тартусе и перебрасывает остатки вооружения самолетами

Владимир Путин в Сирии в 2017 году (Фото: ресурс оккупантов)

На фоне свержения режима диктатора Башара Асада россияне выводят корабли с сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

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В ГУР отметили, что стремительный процесс свержения режима Асада отразился бегством российского контингента с территории Сирии. В Дамаске под контролем повстанцев находится резиденция диктатора, правительственные постройки и центральный офис национального телевидения.

По данным украинской разведки, после потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил, российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность.

8 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота. Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники авиацией с базы "Хмеймим".

"После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью ― вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке", – подчеркнули в ГУР.

Фото: ГУР