Израиль развернул свои подразделения в буферной зоне на границе с Сирией
Армия обороны Израиля в воскресенье, 8 декабря, развернула свои подразделения в буферной зоне и в нескольких других местах на границе с Сирией. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
В сообщении говорится, что согласно оценке ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких других местах.
Военные отметили, что цель развертывания – обеспечить безопасность общины Голанских высот и граждан Израиля.
"Отмечаем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Однако будет продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население", — отметили в Армии обороны Израиля.
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