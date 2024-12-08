Израиль развернул свои подразделения в буферной зоне на границе с Сирией

Военные Израиля (Фото: Atef Safadi/EPA)

Армия обороны Израиля в воскресенье, 8 декабря, развернула свои подразделения в буферной зоне и в нескольких других местах на границе с Сирией. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении говорится, что согласно оценке ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких других местах.

Военные отметили, что цель развертывания – обеспечить безопасность общины Голанских высот и граждан Израиля.

"Отмечаем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Однако будет продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население", — отметили в Армии обороны Израиля.