Сирийские повстанцы заявили, что вошли в пригород Дамаска

Сирия (Иллюстративное фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

Сирийские повстанцы заявили в воскресенье, 8 декабря, что начали входить в Дамаск без признаков развертывания армии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей повстанцев.

"Мы вместе с сирийским народом празднуем новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седная", – добавили они.

Седная – крупная военная тюрьма на окраине Дамаска, где сирийское правительство содержало тысячи людей.

Ранее сирийские повстанцы объявили, что они получили полный контроль над ключевым городом Хомс рано в воскресенье после дня боев.

Reuters со ссылкой на двух местных жителей сообщило, что в центре Дамаска были слышны сильные звуки стрельбы.

Повстанцы, которых подбодрил вывод войск из ключевых городов в течение чуть более недели, утверждают, что они продвигаются в столицу, где находится резиденция диктатора Башара Асада.

В то же время Al Jazeera сообщила, что сирийские повстанцы заявили о завершении периода правления Асадов и начале "новой эры" в истории страны.

"После 50 лет угнетения под правлением баасистов и 13 лет преступности, тирании и перемещения, а также после длительной борьбы, противостояния разного рода оккупационным силам, мы объявляем сегодня, 8 декабря 2024 года, конец этой темной эпохи и начало новой эры для Сирии", – говорится в заявлении повстанцев.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Reuters со ссылкой на сирийского офицера сообщило, что 24-летнее правление Асада закончилось. Ожидается, что сирийские повстанцы, заявившие, что Дамаск "теперь свободен от Асада", сделают свое первое обращение к народу на государственном телевидении, рассказали два собеседника.

По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади Дамаска, размахивая руками и скандируя слово "Свобода".

Захват повстанцами Дамаска положил конец правлению семьи Асадов в Сирии и нанес мощный удар по России и Ирану, потерявшим ключевого союзника на Ближнем Востоке, пишут журналисты.