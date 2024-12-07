Асада нет ни в одном из известных мест в Дамаске – CNN

У повстанцев нет надежных данных о локации диктатора и они продолжают его искать, заявил собеседник издания

Башар Асад (Фото: EPA)

Сирийского диктатора Башара Асада нет ни в одном из мест в Дамаске, где он обычно находится, заявил телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник.

Администрация диктатора утверждает, что диктатор не бежал из столицы. В то же время собеседник CNN утверждает, что Асада нет ни в одной из его привычных локаций.

По данным собеседника, гвардия диктатора больше не размещена в обычном месте жительства диктатора (она находилась бы на месте, если бы тиран был там).

Традиционно эта гвардия обеспечивала внутреннюю границу безопасности Асада и ожидается, что некоторые ее бойцы будут передвигаться вместе с президентом.

Источник сообщил, что у повстанцев нет надежных разведывательных данных о местонахождении Асада, и они продолжают усилия по поиску диктатора.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что жена и дети Асада бежали в Россию еще на прошлой неделе, а его зятья уехали в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом медиа сообщили неназванные должностные лица сирийского сектора безопасности и чиновники ОАЭ.

В то же время в Иране, традиционном союзнике Асада, не подтверждают данные о бегстве Асада с семьей. Такое заявление сделал Якуб Резазаде, член парламентских комитетов по национальной безопасности и внешней политике.

В общем, надежных подтверждений бегства Асада из столицы еще нет. Между тем, повстанцы продолжают наступление на Дамаск с юга, поступают противоречивые данные об их продвижении.

Между тем, в нескольких пригородах столицы местные жители вышли на улицы протестовать: разрывали плакаты с Асадом и снесли статую его отцу-диктатору Хафезу аль-Асаду, сопротивления со стороны армии и полиции не было. Жители заявили, что к ним также присоединились и солдаты, переодевшиеся в гражданскую одежду и дезертировавшие, передает агентство Reuters.

7 декабря сирийские повстанцы взяли под свой контроль четвертый крупный населенный пункт – город Дараа. Также оппозиция продвинулась к окраине Хомса.

Издание NYT со ссылкой на источники утверждает, что с утра пятницы, 6 декабря, Иран начал эвакуировать своих военных командиров и персонал из Сирии.