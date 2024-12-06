У Сибиги отвергли обвинения в причастности Украины к обострению в Сирии

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отверг обвинения в якобы причастности Украины к обострению ситуации безопасности в Сирии. Соответствующее заявление он сделал на брифинге 6 декабря.

По его словам, Украина, в отличие от России, соблюдает нормы международного права и принципы суверенитета других государств.

"Именно Москва и Тегеран несут ответственность за многолетнее ухудшение ситуации в Сирии. Вообще причина ситуации, которая есть в Сирии много лет, – это преступления режима Асада. Надо не смещать акценты. Преступления режима Асада против собственного народа и его нежелание установить справедливый и инклюзивный диалог внутри страны. Собственно это и привело к угрозе выживания Сирии как единого государства", – отметил спикер МИД.

Россия, по словам Тихого, уже не способна удерживать две войны одновременно.

"Значительные российские потери в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии часть личного состава и техники и, собственно, оставила своего союзника без поддержки. Часть российских военнослужащих остается отрезанной от основных сил в базах в Тартусе и Хмеймиме. Это сигнал слабости российского режима, который, я думаю, во многих местах в мире увидят", – добавил Тихий.