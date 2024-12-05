Сирийские повстанцы вошли в Хаму, вытесняя армию Асада из ключевого города
Сирийские повстанцы вытеснили правительственные силы из города Хама в четверг, 5 декабря, нанеся новый удар диктатору Башару Асаду и его российским и иранским союзникам. Об этом сообщило агентство Reuters.
Правительственные силы заявили, что передислоцировались за пределы города, "чтобы сохранить жизнь мирных жителей и предотвратить боевые действия в городах" после того, что они назвали интенсивными столкновениями.
В то же время повстанцы утверждают, что они захватили районы на северо-востоке города, вошли в центральную тюрьму, освободив людей. Телеканал Al Jazeera показал кадры нахождения повстанцев в городе.
Захват Хамы, которая оставалась в руках правительства во время гражданской войны, вызванной восстанием против Асада в 2011 году, всколыхнет Дамаск и повлечет за собой опасение продолжения марша повстанцев на юг, говорится в материале.
Хама – город на берегу реки Оронт в центральной части Сирии, в 47 км к северу от Хомса и в 209 км от столицы страны, Дамаска. Население города – около 700 000 человек. Хама входит в пятерку городов Сирии по количеству населения после Дамаска, Алеппо, Хомса и Латакии.
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