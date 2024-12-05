Сирийские повстанцы вошли в Хаму, вытесняя армию Асада из ключевого города

Сирия (Фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

Сирийские повстанцы вытеснили правительственные силы из города Хама в четверг, 5 декабря, нанеся новый удар диктатору Башару Асаду и его российским и иранским союзникам. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Правительственные силы заявили, что передислоцировались за пределы города, "чтобы сохранить жизнь мирных жителей и предотвратить боевые действия в городах" после того, что они назвали интенсивными столкновениями.

В то же время повстанцы утверждают, что они захватили районы на северо-востоке города, вошли в центральную тюрьму, освободив людей. Телеканал Al Jazeera показал кадры нахождения повстанцев в городе.

Захват Хамы, которая оставалась в руках правительства во время гражданской войны, вызванной восстанием против Асада в 2011 году, всколыхнет Дамаск и повлечет за собой опасение продолжения марша повстанцев на юг, говорится в материале.

СПРАВКА. Хама – город на берегу реки Оронт в центральной части Сирии, в 47 км к северу от Хомса и в 209 км от столицы страны, Дамаска. Население города – около 700 000 человек. Хама входит в пятерку городов Сирии по количеству населения после Дамаска, Алеппо, Хомса и Латакии.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и дальше наступает на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.

В тот же день в МИД заявили, что основную ответственность за обострение ситуации в Сирии несут Россия и Иран.