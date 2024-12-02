Обострение ситуации в Сирии. В МИД заявили, что основную ответственность несут РФ и Иран

Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана дестабилизирует ситуацию с безопасностью как в Европе, так и на Ближнем Востоке, говорится в заявлении

Сирия (Иллюстративное фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Сирия переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности, а основную ответственность за это несут Иран и Россия. Так украинское Министерство иностранных дел отреагировало на обострение ситуации в Сирии.

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Более 13 лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятные боли и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы стали беженцами и вынужденными переселенцами.

В МИД утверждают, что страдания и невзгоды сирийцев стали результатом правления преступного режима Башара Асада, который на протяжении десятилетий не только проводил безжалостную политику подавления собственного народа, но и превратил территорию Сирии в полигон для других преступных режимов — российского и иранского, а также их прокси-сил, в том числе группировки Хезболла.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что еще в 2016 году Асад признал оккупацию Крыма, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году активно помогал российским захватчикам, отправляя наемников для войны против Украины.

"Сейчас не проходит и ночи, чтобы украинцы не находились под угрозой из-за налетов иранских "шахедов", которые Россия использует, чтобы сделать невыносимой жизнь гражданских людей. Углубленное военно-техническое сотрудничество России и Ирана уже сегодня дестабилизирует ситуацию с безопасностью, как в Европе, так и на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации в Сирии. Преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятолл против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства.

Путин и его союзники в Иране и сейчас продолжают прилагать все усилия, чтобы не потерять контроль над марионеточным сирийским режимом, который ассоциируется большинством сирийцев с бесчеловечной жестокостью, тиранией и преступлениями, говорится в заявлении.

"Убеждены, что путь к стабильной, свободной и демократической Сирии лежит через реализацию положений резолюций Совбеза ООН 2254 и 2118, а также общенациональный инклюзивный диалог", — отметили в ведомстве.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и продолжает наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.