Reuters: На помощь силам Асада в Сирию перебросили сотни иракских бойцов

Накануне 300 бойцов попали в Сирию по грунтовым дорогам, чтобы избежать официального пересечения границы

Сирия (Иллюстративное фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Несколько сотен иракских ополченцев, поддерживаемых Ираном, отправились в Сирию, чтобы помочь войскам сирийского диктатора Башара Асада бороться с захватившими Алеппо повстанцами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в Ираке и Сирии.

Вечером 1 декабря по меньшей мере 300 бойцов попали в Сирию по грунтовым дорогам, чтобы избежать официального пересечения границы, рассказали двое собеседников в спецслужбах Ирака.

"Это свежее подкрепление, которое направляется на помощь нашим товарищам на передовой на севере", – сообщил сирийский чиновник, добавив, что бойцы переправлялись небольшими группами, чтобы избежать авиаударов.

В материале говорится, что союзные региональные группировки уже давно являются неотъемлемой частью успеха проправительственных сил Сирии, участвовавших в подавлении повстанцев еще в 2011 году и уже давно имеющих собственные базы в стране.

2 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что сирийские военные способны противостоять повстанцам, но, говоря о региональных группировках, поддерживаемых Тегераном, он добавил, что "группы сопротивления помогут, и Иран окажет любую необходимую поддержку".

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и продолжает наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии.