МИД рекомендует украинцам уехать из Сирии на фоне продолжающихся боевых столкновений

Тем, кто не планирует покидать регион, напомнили, куда обращаться в случае опасности

Ситуация в Сирии (Фото: ЕРА)

Посольство Украины в Ливане рекомендует украинцам уехать из Сирии и воздержаться от визитов в страну из-за "ухудшения ситуации в сфере безопасности". Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

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Гражданам Украины, которые решили остаться в Сирии, рекомендуют избегать мест скопления людей, не участвовать ни в каких акциях и демонстрациях и соблюдать меры безопасности.

Также не стоит покидать место своего проживания без крайней необходимости, а в случае выхода на улицу обязательно брать документы, удостоверяющие личность. Кроме этого, украинцам рекомендуют сократить срок пребывания на территории Сирии.

В случае чрезвычайной ситуации или угрозы жизни украинцы должны обратиться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57. Или отправить письмо на электронную почту МИД [email protected] или посольства [email protected].